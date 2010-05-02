Вилочный погрузчик JAC CPD 15 J

Согласно классификации ITA, погрузчик с электродвигателем JAC CPD 15 J относится к I классу. Предназначен для погрузо-разгрузочных работ, перемещения и транспортировки грузов на небольших расстояниях в условиях закрытого пространства, при отсутствии достаточной вентиляции.
Широко используется при работе с деликатными грузами, на пищевом и фармацевтическом производствах, где требуется неукоснительное соблюдение чистоты окружающей среды.
Тяговый аккумулятор погрузчика с электрическим двигателем имеет ряд достоинств по сравнению с другими видами складской техники:
Технические характеристики техники с электрическим двигателем:
Предусмотрена возможность монтажа каретки бокового смещения CASCADE, по желанию заказчика.
В базовый комплект входит зарядное устройство, чья эффективность на 30% выше, чем у типовых вариантов. Это позволяет значительно сократить время простое на зарядку аккумуляторов. Стоимость электропогрузчика CPD 15 J зависит от комплектации. Точную цену можно узнать у нашего менеджера.