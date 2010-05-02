Вилочный погрузчик JAC CPD 15 J

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Электрические погрузчики – инновационный вид напольной складской техники. Строгие требования экологической безопасности, нормы хранения и транспортировки определенных видов продукции, обусловили их востребованность. Крупные компании и небольшие фирмы охотно эксплуатируют электропогрузчики в ангарах и на складах, в производственных цехах и на открытых площадках. Отвечая на требования времени и потребителей, компания JAC выпускает все новые модификации таких машин. Одним из самых популярных на сегодняшний день является вилочный погрузчик JAC CPD 15 J.
Купить погрузчик JAC CPD 15 J

Особенности модели

Согласно классификации ITA, погрузчик с электродвигателем JAC CPD 15 J относится к I классу. Предназначен для погрузо-разгрузочных работ, перемещения и транспортировки грузов на небольших расстояниях в условиях закрытого пространства, при отсутствии достаточной вентиляции.

Широко используется при работе с деликатными грузами, на пищевом и фармацевтическом производствах, где требуется неукоснительное соблюдение чистоты окружающей среды.

Тяговый аккумулятор погрузчика с электрическим двигателем имеет ряд достоинств по сравнению с другими видами складской техники:

  • процент токсичных выбросов в атмосферу равно нулю. Таким образом, без лишних затрат, обеспечиваются нужные показатели санитарно-гигиенических и экологических норм
  • двигатель электропогрузчика практически бесшумен, что повышает комфорт водителей-операторов и их коллег, работающих в данном помещении или вблизи спецтехники
Особенности модели JAC CPD 15 J
Экономичный и компактный вилочный погрузчик электрический весит всего 3 тонны. При грузоподъемности 1,5 тонны, скорость подъема с грузом составляет 280 мм/с. Повышенная маневренность, возможность резкого торможения и быстрого набора скорости, обеспечиваются особой патентованной конструкцией ножного тормоза и ускорителя. Модель удачно совмещает великолепный, эстетичный внешний вид, производительность при малом расходе электроэнергии, и высокий комфорт для оператора.

Конструкция и технические характеристики

В модели CPD 15 J реализованы передовые технологии, которые значительно повышают производительность и эффективность работы.
  • Низкое расположение батареи и четырехопорная база обеспечивают высокую устойчивость и маневренность модели
  • Пневматические шины гарантируют отличное сцепление даже с обледеневшей или скользкой поверхностью. Предусмотрена возможность их замены на литую резину
  • Ось, разворачивающаяся на 3600, делает техобслуживание двигателя очень удобным для оператора или мастера-ремонтника
  • LCD-панель надежно защищена от вибраций, механических воздействий и случайного попадания влаги
  • АКБ способна подзаряжаться во время движения погрузчика, увеличивая тем самым период функционирования
  • Если время бездействия машины составляет более 5 секунд, подача электроэнергии автоматически отключается, экономя заряд батареи

Технические характеристики техники с электрическим двигателем:

  • габариты – 2,22х1,072х1,99 м (ДШВ);
  • высота мачты – 4,03 м;
  • длина вил – 1,07 м;
  • свободный ход каретки – 120 мм;
  • минимальный клиренс – 90 мм;
  • скорость максимальная – 14 км/ч;
  • радиус разворота – 2,03 м;
  • емкость аккумулятора – 400 А*ч, напряжение – 48 В;
  • угол наклона мачты назад и вперед – 60 и 120.

Предусмотрена возможность монтажа каретки бокового смещения CASCADE, по желанию заказчика.

Купить электропогрузчик

В базовый комплект входит зарядное устройство, чья эффективность на 30% выше, чем у типовых вариантов. Это позволяет значительно сократить время простое на зарядку аккумуляторов. Стоимость электропогрузчика CPD 15 J зависит от комплектации. Точную цену можно узнать у нашего менеджера.

Темы этой статьи:
Бренды
Выбор техники
Электропогрузчики
JAC
Опубликовано: 06 декабря 2021

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