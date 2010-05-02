Электрические погрузчики – инновационный вид напольной складской техники. Строгие требования экологической безопасности, нормы хранения и транспортировки определенных видов продукции, обусловили их востребованность. Крупные компании и небольшие фирмы охотно эксплуатируют электропогрузчики в ангарах и на складах, в производственных цехах и на открытых площадках. Отвечая на требования времени и потребителей, компания JAC выпускает все новые модификации таких машин. Одним из самых популярных на сегодняшний день является вилочный погрузчик JAC CPD 15 J.